Начальное наполнение каталога саун и бань

$100
Наполнение сайтовЗавершен15 заявок483 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт www.rossauna.ru

Необходимо написать статьи и новости, а именно:

- главная - 2000-2500 знаков

- знаменитые бани мира - 7 статей с фото, 1800-2500 зн. каждая

- банные традиции и обычаи - 4-5 статей по 1500-2000 зн. каждая, с фото.

- баня и здоровье - про способы поправить здоровье с помощью бани - 5-7 статей по 1000-1500 зн. каждая

- новости - 10-12 новостей по теме. каждая по 350-550 зн. каждая, с фото

Обязательное требование - уникальность статей, читабельность и простота изложения.

ПИШИТЕ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ.

почта [email protected]

!!! ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАШИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПРОСЬБА НАПИСАТЬ ТЕКСТ ДЛЯ ГЛАВНОЙ. На основе этого текста и будет выбираться исполнитель.

15 лет назад
ww888
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Weeper
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$130
4 дня
Евгений показал себя как профессионал. Четкое соблюдение условий, качественная работа. На таких людях и держится фриланс. Спасибо, будем рады продолжить сотрудничество!
Отличный заказчик! Своевременная постановка задач и оплата. Рекомендую!
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