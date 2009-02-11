Скопировать фотографии.

Есть сайты:

www.vileika.mebel.by и www.molodechno.mebel.by

Задача:

На каждом сайте есть каталог продукции, который делится на разделы "Мягкая мебель", "Пушистая" и.т.д.

Что мне нужно:

Нужны все фотографии от-туда, работа не пыльная, подойдет для тех, кому мало отзывов.

Фотографии должны быть разложены так:

Папка vileika.mebel.by - папка Мягкая мебель - и там вся мягкая мебель.

И.т.д.

Срок сдачи - 11.02.2009 - до 15:00 по МСК.

Прислать все фотографии в ZIP архиве.