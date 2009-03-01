Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки1516 просмотров
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Необходимо наполнить сайт- на первоначальном этапе нужно 50 страниц (после еще 50). Как происходит работа: я даю Слово-Материал , вы используя статистику поисковых запросов подбираете популярные запросы и пишите по ним текст+поиск дополнительной информации. Объем каждой страницы от 1800 знаков (в зависимости от количества ключевиков).

Кто, за сколько возьмется?

ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗМОЖНА. ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ.

15 лет назад
menedzher
Виталий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Nadi
49 летМолдова
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$270
7 дней
Именно тот, кто нужен!
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