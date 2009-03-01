Наполнение сайта

Требуется контент-менеджер с отличным знанием классической музыки. Лучше всего большого ценителя)) для заливки музыкальных файлов на сайт. Оплата $10 за 100 закачанных файлов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт- на первоначальном этапе нужно 50 страниц (после еще 50). Как происходит работа: я даю Слово-Материал , вы используя статистику поисковых запросов подбираете популярные запросы и пишите по ним текст+поиск дополнительной информации. Объем каждой страницы от 1800 знаков (в зависимости от количества ключевиков).
Кто, за сколько возьмется?
ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗМОЖНА. ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ.
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