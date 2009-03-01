Наполнение сайта

Необходимо наполнить сайт- на первоначальном этапе нужно 50 страниц (после еще 50). Как происходит работа: я даю Слово-Материал , вы используя статистику поисковых запросов подбираете популярные запросы и пишите по ним текст+поиск дополнительной информации. Объем каждой страницы от 1800 знаков (в зависимости от количества ключевиков).

Кто, за сколько возьмется?

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