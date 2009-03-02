Наполнение форума

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок382 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются команда постеров.

Нужно наполнить новый, пока пустой иммигрантский форум качественным уникальным контентом на различные темы, всего в общем количестве до 4000 постов. Будет выбрано несколько исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим собой. Если у вас отличные способности к раздвоению личности )) поощряется и несколько акков.Адрес форума и Темы будут сообщены дополнительно. Также от вас требуется - прикольный аватар. В случае, если у вас много акков – у каждого акка должен быть свой уникальный аватар.

Смысл в том, чтобы посты производили впечатление, что их пишет иммигрант. Постить нужно будет не в один день, чтобы не бросалась в глаза постинговая интервенция, а растянуть процесс на 2-4 недели.

Разрешено:

Участвовать в осмысленных иммигрантскихдискуссиях в данных темах. Возможно цитирование других участников форума. Вымысел, фантазия, ностальгия о Родине допускается.

Запрещено:

В тексте ссылки на другие сайты Запрещена реклама посторонних сайтов в тексте поста, не цензурные выражения, спаминг, анкорные ссылки , создавать темы не интересные иммигрантам;

Оплачиваются:

Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему".

Оплачиваются только те посты, которые устраивают Заказчика;

НЕ оплачиваются:

-Короткие и глупые сообщения, сообщеня в которых откровенно видно что пишет не иммигрант;

-Копирования с других форумов и плагиат;

-Флуд и бредогенерация;

-В теме где уже имеются 3 любых сообщения 4-ое и следующие сообщения не оплачиваются (чтобы не было двойных постингов в теме);

-Посты без аватары.

Оплата:

будет производиться через Яндекс деньги либо WMR только в рублях (см. платежные системы выше) Возможно наличными для жителей Москвы.

1 руб – за сообщение

3 руб – за новую тему

Оплата по факту, за каждые 100 сообщений.

Предоплата:

Не производится

Предложения только сюда. Приватки в игнор.

Если вы уже занимались подобной работой - укажите, пожалуйста, ссылки на форумы с вашими постами.

15 лет назад
uk_finder
Василий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Natashasm2008
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
zoop
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Хороший работник, продолжим сотрудничество и дальше
Работой с заказчиком доволен. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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