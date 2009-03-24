В чем суть бренда - некомерческий, независимый союз спортсменов, "без границ" На кого он рассчитан - на спортсменов и параспортсменов всех видов спорта Географические показатели - международные Тип логотипа - комбинированный, присутствует как текст, так и иконка или ...
Если пользуетесь Скайпом - великолепно! ЗВОНИТЕ (А НЕ ПИШИТЕ В ЧАТЕ), обсудим многие проекты.
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Удачи Вам, в этой нелегкой жизни.
- $20Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужно перерисовать, дорисовать уже имеющийся логотип финансовой компании. Или при желании нарисовать свой вариант. Логотип в шапке www.moneyavenue.net полное ТЗ в приарепеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужно доработать админку, личный кабинет сайта на вордпрессе. ТЗ будет выслано после интервью по скайпу Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype (голос). Свободный доступ в сеть Интернет; Чёткое понимание HTML, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте, ув. Программисты! Как Вы можете видеть по заголовку задания Нам нужна карта метрополитена. Это техническое задание Мы уже давали, но тогда искали Flash'еров, но немного подумав решили немного "добить" это техническое задание дополнительным функционалом и вот...Вуоля! ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Должность: Менеджер интернет проектов Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype. Свободный доступ в сеть Интернет; Чёткое понимание HTML, CSS, JS и прочих общеизвестных языков; Знание: Ajax, Php, ...Управление проектами7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, ув. Фрилансеры! Требуется в заданный срок разработать копию сайта по поиску вакансий (работы): http://hh.ru/ Внимание! В ответах к этому проекту от Вас ждём Сроки и Бюджеты (В Обязательном порядке!), все Большое спасибо!Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, ув. Специалисты! Ситуация такова: Нам не подходит чтобы клиент видел различные способы доставки. В нашем случае цена доставки определяется весом и видом товара. Пример: 1. Если клиент заказывает пакет весит 15 кг., Мы доставляем компанией ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день уважаемые! Нужен профи в скрипте-магазина WebAsyst Должность: Менеджер интернет-магазина(ов) Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype(голос). Свободный доступ в сеть Интернет; Опыт работы со скрипт-магазинами WebAsyst не менее 1-го года и ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день, господа креативные Дизайнеры, Необходимо сделать редизайн раздела новостей сайта www.e1buytoletmortgages.co.uk/news/. Сделать его более интересным для пользователя как у топовых СМИ сайтов. Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП (голос) - печатать не люблю, зрение плохое. Опыт в ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Должность: Контент Менеджер с английским языком Место работы: удаленная. Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ Skype, микрофона, колонок/наушников, cвободный доступ в Интернет (Как минимум ADSL) • Знание английского-английского на уровне Native (Носителя языка) или очень близкое к нему; ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Парсинг каталогов (Необходимо обновить прошлогоднюю базу в конкретно взятой республике) Требуется Ответственный человек с: * Программой Allsubmitter (Лицензия или нет нам не интересно, должна работать функция “Парсер”); * Свободный доступ в ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик. В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю. Макет темплейта ...Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Требуется широкий спектр баннеров, во всех файловых форматах: стандартные анимационные и статичные баннеры в GIF или JPEG формате, флэш баннеры. Bсех размеров: небоскребы, полные баннеры, половина баннера, квадратные баннеры, кнопки и микро баннеры. Основное требование: ...Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Добрый день, господа креативные Дизайнеры, Необходимо наваять Шапку эмигрантского форума.. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В случае отсутствия достойных работ, победитель не будет определён, то конкурс продлится или закроется. За участие в конкурсе плата не предоставляется. Пожалуйста, не добавляйте работы с ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуются команда постеров. Нужно наполнить новый, пока пустой иммигрантский форум качественным уникальным контентом на различные темы, всего в общем количестве до 4000 постов. Будет выбрано несколько исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $10
Здравствуйте, ув. Weblancer'ы! Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :) И так... Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов. На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Техническое Задание Карта Темзы Требуется перерисовать графику взятую с сайта www.knightfrank.com (http://search.knightfrank.com/uksearch/Riverside/London-Riverside-Properties.aspx) в стиле карты www.findaproperty.com. Внимание так же требуется перерисовать и подсветку областей с карты Темзы, т.е. каждую из областей подсветить белым цветом. Таким образом продуктом работы ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт15 лет назад