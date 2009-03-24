uk_finder

Василий uk_finder

 
56 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Аськой не пользуюсь, печатать не люблю - звоните в Скайп : konovalov4

Если пользуетесь Скайпом - великолепно! ЗВОНИТЕ (А НЕ ПИШИТЕ В ЧАТЕ), обсудим многие проекты.

мой Скайп : konovalov4

НЕ пользуетесь Скайпом, нет наушников или микрофона - извините, не обижайтесь, никакого бизнеса со мной не получится. Не тратьте мое и свое время, пожалуйста.

Удачи Вам, в этой нелегкой жизни.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Обрисовать Логотип (спортивная тематика)

    $20

    В чем суть бренда - некомерческий, независимый союз спортсменов, "без границ" На кого он рассчитан - на спортсменов и параспортсменов всех видов спорта Географические показатели - международные Тип логотипа - комбинированный, присутствует как текст, так и иконка или ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Специалист для доработки сайта на WordPress

    $250

    Нужно доработать админку, личный кабинет сайта на вордпрессе. ТЗ будет выслано после интервью по скайпу Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype (голос). Свободный доступ в сеть Интернет; Чёткое понимание HTML, ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressHTMLCSSAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обрисовать (гифки) набор смайликов для форума

    Здравствуйте уважаемые креативщики! Необходимо обрисовать (гифки) собственный набор смайликов для форума в количестве 30–50 шт по типу «колобки», но только вместо «колобка» использовать логотип форума – «монетка» Пример монетки (в шапке) www.moneyavenue.net/ru/forum/ Примеры смайлов http://arcanumclub.ru/page1.html Смайлики будут как статичные, ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Карта метро на Javascript

    Здравствуйте, ув. Программисты! Как Вы можете видеть по заголовку задания Нам нужна карта метрополитена. Это техническое задание Мы уже давали, но тогда искали Flash'еров, но немного подумав решили немного "добить" это техническое задание дополнительным функционалом и вот...Вуоля! ...

    JavascriptJava
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются копирайтеры английских текстов

    Должность: Копиратер английских (british) текстов Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ SKYPE, МИКРОФОНА, КОЛОНОК/НАУШНИЕОВ, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ(Как минимум ADSL) • Знание английского (британского) на уровне Native или очень близкое к нему; • Знание сленга тематики; • Коммуникабельность‚ ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется менеджер интернет проектов

    Должность: Менеджер интернет проектов Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype. Свободный доступ в сеть Интернет; Чёткое понимание HTML, CSS, JS и прочих общеизвестных языков; Знание: Ajax, Php, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект "Поиск работы"

    Здравствуйте, ув. Фрилансеры! Требуется в заданный срок разработать копию сайта по поиску вакансий (работы): http://hh.ru/ Внимание! В ответах к этому проекту от Вас ждём Сроки и Бюджеты (В Обязательном порядке!), все Большое спасибо!

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WebAsyst–ShopScript: Автоматический выбор доставки

    Здравствуйте, ув. Специалисты! Ситуация такова: Нам не подходит чтобы клиент видел различные способы доставки. В нашем случае цена доставки определяется весом и видом товара. Пример: 1. Если клиент заказывает пакет весит 15 кг., Мы доставляем компанией ...

    Webasyst
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор интернет-магазина(ов)

    Добрый день уважаемые! Нужен профи в скрипте-магазина WebAsyst Должность: Менеджер интернет-магазина(ов) Место работы: удаленная работа на дому на своем компьютере. Требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие связи по Skype(голос). Свободный доступ в сеть Интернет; Опыт работы со скрипт-магазинами WebAsyst не менее 1-го года и ...

    Webasyst
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн раздела новостей сайта СМИ

    Добрый день, господа креативные Дизайнеры, Необходимо сделать редизайн раздела новостей сайта www.e1buytoletmortgages.co.uk/news/. Сделать его более интересным для пользователя как у топовых СМИ сайтов. Основное требование: у исполнителя ДОЛЖЕН БЫТЬ СКАЙП (голос) - печатать не люблю, зрение плохое. Опыт в ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется Контент Менеджер с английским языком

    Должность: Контент Менеджер с английским языком Место работы: удаленная. Требования: • ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ Skype, микрофона, колонок/наушников, cвободный доступ в Интернет (Как минимум ADSL) • Знание английского-английского на уровне Native (Носителя языка) или очень близкое к нему; ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсинг каталогов

    Парсинг каталогов (Необходимо обновить прошлогоднюю базу в конкретно взятой республике) Требуется Ответственный человек с: * Программой Allsubmitter (Лицензия или нет нам не интересно, должна работать функция “Парсер”); * Свободный доступ в ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изготовление шаблона для email рассылки под ключ

    Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик. В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю. Макет темплейта ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изготовление шаблона для е-мейл рассылки

    Требуется изготовить "под ключ" шаблон/темплейт новостного сайта для е-мейл рассылки В шапке шаблона будет наш логотип (предоставим) и кнопки разделов рубрик. В левой колонке список(линки) рубрик, в центральной колонке первые три строчки новостей за последнюю неделю. Макет темплейта ...

    HTML
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется широкий спектр баннеров

    Требуется широкий спектр баннеров, во всех файловых форматах: стандартные анимационные и статичные баннеры в GIF или JPEG формате, флэш баннеры. Bсех размеров: небоскребы, полные баннеры, половина баннера, квадратные баннеры, кнопки и микро баннеры. Основное требование: ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание шапки форума

    Добрый день, господа креативные Дизайнеры, Необходимо наваять Шапку эмигрантского форума.. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В случае отсутствия достойных работ, победитель не будет определён, то конкурс продлится или закроется. За участие в конкурсе плата не предоставляется. Пожалуйста, не добавляйте работы с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются команда постеров. Нужно наполнить новый, пока пустой иммигрантский форум качественным уникальным контентом на различные темы, всего в общем количестве до 4000 постов. Будет выбрано несколько исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Качественный resize скриншотов

    $10

    Здравствуйте, ув. Weblancer'ы! Начну с того, что поздравлю всех Вас с прошедшими Январскими праздниками :) И так... Требуется сделать качественный (!) ресайз предоставленных скриншотов. На Скриншотах шаблоны для сайтов. Главная идея в том, чтобы на иконках размером в 180x180 ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перерисовка графики в другой стиль

    Техническое Задание Карта Темзы Требуется перерисовать графику взятую с сайта www.knightfrank.com (http://search.knightfrank.com/uksearch/Riverside/London-Riverside-Properties.aspx) в стиле карты www.findaproperty.com. Внимание так же требуется перерисовать и подсветку областей с карты Темзы, т.е. каждую из областей подсветить белым цветом. Таким образом продуктом работы ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DUBINA
Сергей 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Обрисовать Логотип (спортивная тематика)
Хороший, порядочный, адекватный заказчик. Рекомендую на 100%!
Рекомендую! Сергей сделал быстро, качественно. Доделал все наши хотелки без выпендрежа и своевременно. В онлайне был всегда, и в выходные, и поздним вечером, не прятался от заказчика.
Ответный отзыв
a_novosolov
Антон 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дорисовать имеющийся логотип
Хороший заказчик. Доволен сотрудничеством.
Отличный исполнитель. Предложил на выбор несколько вариантов, доработал наши замечания. Сделал качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Изготовление шаблона для email рассылки под ключ
Отличный заказчик, было приятно работать!
Отличный шаблон email рассылки, Большое Спасибо!
Ответный отзыв
ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Требуется широкий спектр баннеров
Еще раз повторюсь - ПРОФЕССИОНАЛ!!! Буду рад сотрудничать дальше.
Pабота сделана была быстро и качественно, в соответствии с требованиями, рекомендую.
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ROStoV911
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Создание шапки форума
Человек знает чего хочет от работника, четко ставит цели, всегда на связи, приятно работать с такими профи!!!
Хорошая работа, отличное исполнение, креатив на высшем уровне, будем сотрудничать дальше...
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