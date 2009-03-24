Аськой не пользуюсь, печатать не люблю - звоните в Скайп : konovalov4

Если пользуетесь Скайпом - великолепно! ЗВОНИТЕ (А НЕ ПИШИТЕ В ЧАТЕ), обсудим многие проекты.

мой Скайп : konovalov4

НЕ пользуетесь Скайпом, нет наушников или микрофона - извините, не обижайтесь, никакого бизнеса со мной не получится. Не тратьте мое и свое время, пожалуйста.

Удачи Вам, в этой нелегкой жизни.