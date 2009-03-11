Создание шапки форума

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Добрый день, господа креативные Дизайнеры,

Необходимо наваять Шапку эмигрантского форума..

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА

В случае отсутствия достойных работ, победитель не будет определён, то конкурс продлится или закроется.

За участие в конкурсе плата не предоставляется. Пожалуйста, не добавляйте работы с платным участием. ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ В ПУСТУЮ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА СОЗДАНИЕ ШАПКИ, ТО ПРОЧИЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЛНОСТЬЮ ТЗ (которое описано ниже). ПОЛНОСТЬЮ - значит со всеми дополнениями, которые есть и/или будут мной оставлены в течении этого конкурса. Для безопаности можете поверх него что то разместить и т.д.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Русский Альбион

Привязка шапки к имени компании необязательна, НО на усмотрение дизайнера.

ТЕМАТИКА: Русские в эммиграции в Англии

Шапка должна быть по ширине резиновая, правый край должен легко подаваться «растягиванию». Размеры 800 на 110 px.

Шаблона сайта нет, шаблон будет подгоняться под саму шапку. Дизайн страницы будет делаться уже по результатам шапки.

Референсы шапок которые нам нравятся - нет. Ни одна шапка сайтов конкурентов не нравится.

Стиль: Шапка должна быть уникальной, простой, и запоминающийся, с ностальгией и тоской по родине, а также пребываением в великобритании. Возможно использование 3D .

Сроки и Оплата: После выбора дизайна из числа предложенных исполнителями, производится его доделка и верстка. Оплата после принятия работы Заказчиком.

Необходимо предоставить от 3 вариантов, срок - 7 дней с момента опубликования.

Пожалуйста, не забывайте указывать срок исполнения и стоимость работы, так как иначе система не дает возможности добавить вас в список участников конкурса. Стоимость должна быть указана с учетом дорабоки отобранной шапки.

Решение будет принято в течении 7-10 дней с момента окончания конкурса. Будут рассмотрены только предложения с готовым дизайном по данному ТЗ.