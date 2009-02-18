Дизайн сайта с играми

Поразительная работоспособность в сочетании с чувством тематики сайта. Рекомендую всем. Еще до начала работы уже сбросил предварительный макет, отражающий тематику. Быстро учел все изменения в проекте. И моментально перенес их в макет. Спасибо. Есть еще пара проектов, которые буду делать только с ним. Если он не откажется :)