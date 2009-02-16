3 сайта - 3 дизайна

$600
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок332 просмотра
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Нужен толковый и ответственный человек из Киева!

3 проекта, детальная информация о проектах только после представления портфолио и выбора исполнителя.

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За каждый проект по 200 у.е.

15 лет назад
DiEgo
28 летГреция
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
15 лет назад
$200
7 дней
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