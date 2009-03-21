Дизайн для готового шаблона

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Не меняя шаблон сделать новый дизайн, вставить новые картинки такого же размера и изменить цвета бэкграунда и рамок. Предпочтительно розово-сириневые-белые цвета. Также поменять название sSkinDoctor на Ароматерапия. Тема картинок - цветы, растения.

Дизайн нужно сделать на всех видах страниц - как главной, так и внутренних сайтов.

Оплата будет проводиться только после того, как программисты покажут сделанный вами и вставленный в шаблон сверстанный дизайн.