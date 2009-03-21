Дизайн для готового шаблона

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок420 просмотров
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Не меняя шаблон сделать новый дизайн, вставить новые картинки такого же размера и изменить цвета бэкграунда и рамок. Предпочтительно розово-сириневые-белые цвета. Также поменять название sSkinDoctor на Ароматерапия. Тема картинок - цветы, растения.

Дизайн нужно сделать на всех видах страниц - как главной, так и внутренних сайтов.

Оплата будет проводиться только после того, как программисты покажут сделанный вами и вставленный в шаблон сверстанный дизайн.

15 лет назад
Leana
Лина 
48 летСША
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
42 отзыва
Выбранный исполнитель
Zhorzh
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Действительно все было сделано просто и элегантно! Великолепное чувство цвета, вкус и отличные профессиональные качества. ОЧЕНЬ рекомендую. Все мои следующие работы буду отдавать только этому исполнителю. СПАСИБО!
Отличный заказчик! Полное взаимопонимание и комфортное общение! Сразу располагает к полному доверию, в том числе и насчет постоплаты! По мере исполнения заказа вызывает желание делать его все лучше и лучше! Очень приятно сотрудничать и дальше! Оплата сразу же по исполнению на обоюдно выгодных условиях! Хочется сотрудничать и дальше!!!
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