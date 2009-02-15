Дизайн для магазина китайских автозапчастей

$150
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок753 просмотра
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#1$

Это конкурс!Смотрю работы,выбираю лучшуюю!

Нужен дизайн для сайта магазина китайских автозапчастей ВИН-МОТОРС.

Стиль:хай тек,плавные гладкие линии,как на приборных панелях новых авто.Графика не должна грузить,максимально легкий диз!

ICQ 299232381

[email protected]

vin-motors.ru

Обновление:

Наш лого это значек Chery на красном фоне

Несколько примеров от которых можно отталкнуться:

http://www.templatemonster.com/flash-templates/13492.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/9508.html на этот особено можно обратить внимание.

http://www.templatemonster.com/flash-templates/22233.html

15 лет назад
rubeno
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15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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Нет заявок фрилансеров