Дизайн для магазина китайских автозапчастей

Доброй ночи, коллеги. Нужен дизайн интернет-магазина строительных материалов. Возможно кто-то когда-то делал, но по той или иной причине дизайн не был принят и т.п. ВНИМАНИЕ! Прошу не беспокоить студии и менеджеров. Макеты со сборников шаблонов не предлагать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это конкурс!Смотрю работы,выбираю лучшуюю!
Нужен дизайн для сайта магазина китайских автозапчастей ВИН-МОТОРС.
Стиль:хай тек,плавные гладкие линии,как на приборных панелях новых авто.Графика не должна грузить,максимально легкий диз!
ICQ 299232381
Обновление:
Наш лого это значек Chery на красном фоне
Несколько примеров от которых можно отталкнуться:
http://www.templatemonster.com/flash-templates/13492.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/9508.html на этот особено можно обратить внимание.
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