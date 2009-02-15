Редизаин сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок726 просмотров
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#1$

Требуется создать логотип и обновить дизайн сайта http://www.tomtomfireeagle.com

Основное требование - минимум графического мусора, простота.

Сайт написан на RoR, так-что весь дизайн должен быть сделан на CSS.

Логотип должен отражать идею сайта - автомобиль и интернет.

15 лет назад
firetom
NaN летСША
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
smikes
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
smikes
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
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