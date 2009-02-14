Дизайн+верстка+внедрение в скрипт для Buxа

Раньше мной уже было упомянуто о такой работе, но откликов было мало. Нужен ПРОСТОЙ и НЕДОРОГОЙ (кризис ведь =\ ) дизайн дня сайта italian-cuisine.org7.ru . Нужно: Сделать простенький дизайн на тему итальянской кухни. Так ж нужен ...