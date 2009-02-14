Дизайн нескольких страниц

Обьявляется тендер на отрисовку сайта - главной и нескольких внутенних.Что бы работать, необходимо отрисовать 1 страницу к 18 числу, начинать в понедельник.Предоставить можно в уменьшенном масштабе на 30% или с водяным знаком.Оплата в случае победы 8000р за весь сайт.

кто готов, отписывайтесь, расскажу детали, что да как нужно.