Дизайн и верстка - личный кабинет пользователя

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок295 просмотров
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Нужно разработать кроссбраузерный дизайн персонального кабинета

Подготовка трех цветовых гамм дизайна

Нужно нарезать и сверстать шаблоны

Оказать помощь разработчикам в интеграции шаблонов

ТЗ см. в приложении

Победителю дадим доступ к тестовой учетке в кабинете - чтоб посмотреть функционал.

Приватные сообщения не пишите - читать не буду.

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15 лет назад
alex_cpkr
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$500
5 дней
Всегда на связи, приятное общение, чёткая задача, быстрая оплата. Супер заказчик!
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