Дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок447 просмотров
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Задача: дизайн интернет сайта Заводу производства алкогольной продукции (главная + внутренние).

Оплата: 50% (при наличии концепта главной страницы).

Срок сдачи проекта: до 20-00 15 февряля 2009 года.

Просьба: делетантов не беспокоить.

Приоритеты: лёгкий, интерфейсный дизайн.

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Вопросы и пожелания в icq: 119401

Техническое задание по запросу.

Почта vik-ivan_at_mail.ru

Дизайн сайта
15 лет назад
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
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