Разработать дизайна сайта в таком стиле

http://dle.net.ua/uploads/posts/1184174484_autolife_two.jpg - это шаблон. Нужно нарисовать такой же кроме шапки! Можно без машин. А шапку нужно сделать из одной фотки и логотипа одной конторы (я вам дам). И надо пару вариантов шапки. Чтобы я выбрал потом какой из ...