Дизайн и верстка для файлообменника + перспективы

Проект для дизайнеров испытывающих дифицит работы (внизу почему)

Необходим легкий и красивый дизайн для файлообменника на финансовую тему. На главке нужна только форма с загрузками файла и ничего больше. По типу ya.ru . При скачивании файла тоже ничего хитрого небольшая задержка и выдача файла. (какие элементы нужны еще будут обсудим)

Дизайн необходимо будет заверстать в движек http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php

В своем дизайне в любом месте вы можете указать себя в качестве дизайнера этого проекта. Это и будет оплатой за вашу работу + символические $20. Ваш копирайт просмотрят как минимум 3000 человек в две недели, т.к этот сервис разрабатывается для журнала fortrader.ru в этом сервисе он будет размещать свои файлы и давать на них ссылку так же сервис будет использован для размещения файлов еще от нескольких проектов.

Так что если сделаете качественный дизайн от заказов уже через месяц не отобьетесь. + это будет вашим хорошим портфолио.

В общем проект для тех кто готов работать на свое светлое будущее.

Текущий движек с дизом по умолчанию можно глянуть здесь finfile.ru . Какие элементы нужны в дизайне - указаны в прикрепленных файлах.