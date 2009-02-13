Дизайн и верстка для файлообменника + перспективы

$20
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок577 просмотров
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Проект для дизайнеров испытывающих дифицит работы (внизу почему)

Необходим легкий и красивый дизайн для файлообменника на финансовую тему. На главке нужна только форма с загрузками файла и ничего больше. По типу ya.ru . При скачивании файла тоже ничего хитрого небольшая задержка и выдача файла. (какие элементы нужны еще будут обсудим)

Дизайн необходимо будет заверстать в движек http://yabsoft.com/mfhs-livedemo.php

В своем дизайне в любом месте вы можете указать себя в качестве дизайнера этого проекта. Это и будет оплатой за вашу работу + символические $20. Ваш копирайт просмотрят как минимум 3000 человек в две недели, т.к этот сервис разрабатывается для журнала fortrader.ru в этом сервисе он будет размещать свои файлы и давать на них ссылку так же сервис будет использован для размещения файлов еще от нескольких проектов.

Так что если сделаете качественный дизайн от заказов уже через месяц не отобьетесь. + это будет вашим хорошим портфолио.

В общем проект для тех кто готов работать на свое светлое будущее.

Текущий движек с дизом по умолчанию можно глянуть здесь finfile.ru . Какие элементы нужны в дизайне - указаны в прикрепленных файлах.

15 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
dewmas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-3)
15 лет назад
$20
5 дней
Деньги заплатил - ни ответа ни привета.
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