Дизайн Фарма

1. За основу нужно взять этот шаблон http://www.eblogtemplates.com/skittlish/ 2. Нужно написать шаблон с нуля, структурно он должен быть похож на стандартный шаблон classic, чтобы в дальнейшем можно было легче его редактировать. 3. Шаблон должен быстро загружаться. 4. Интересует ...