Дизайн Фарма

$50
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок303 просмотра
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Нужен дизайн одной страницы(графика, css), наподобии http://www.tonyakingdesigns.com/

15 лет назад
choko
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Грамотный специалист, быстро и красиво решил поставленную задачу. Всем рекомендую!
Заказчик супер! Поставил четкое задание, оплатил сразу! Рекомендую с ним работать!
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