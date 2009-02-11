Создание дизайна сайта (поставка стройматериалов)

Требуется создание макета сайта для фирмы, занимающейся продажей всех видов строительных материалов, инструментов и комплектующих с последующей их доставкой автотранспортом до объектов.

Фирма существует с 2006 года и успела себя положительно зарекомендовать как надежный и стабильный поставщик.

На сайте будет располагаться контактная информация представителей фирмы, некоторое количество текстовой информации, а самое главное - обновляемый раз в полмесяца-месяц прайс-лист товаров и услуг.

Сайт будет носить исключительно информативный характер, вся работа с клиентами ведется персонально по контактным данным.

К нашему предложению прилагается материал в doc-формате (1.9 Мб), который может примерно дать представление о контенте, который будет размещен на сайте (к сожалению материал пока еще сырой).

Выбор кандидатов будет вестись как по портфолио, так и по содержательным предложениям.

Предпочтение отдается кандидатам, проживающим в городе Москва (или в области), так как по окончании работы при её оплате будет оформлен акт приёмки.

Если есть вариант создания макеты и верстки сайта на его основе, то он также приветствуется (однако на данном этапе основное предпочтение отдается созданию дизайна сайта).