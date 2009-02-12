Работа по дизайну (срочно)

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки355 просмотров
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Необходимо выполнить практическую работу для студента. Практические задания в Photoshop и Image Ready. Ознакомтесь, плиз, с заданием и после этого пишите, сможете ли его выполнить. Работа должна быть сегодня сделана не позже 7 по мск.

Указывайте точную стоимость, работы ориентировочно на 2-3 часа.

15 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
45 отзывов(-3)
15 лет назад
$40
1 день
Денис оправдал свой ник, взял работу на ночь и выполнил все четко и в срок!
Отличный заказчик, всё чётко, связались, поставил задачу, через безопасные сделки договор - сделали работу, оплатили. Рекомендую к сотрудничеству. Успехов!
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