Работа по дизайну (срочно)

Необходима разработка дизайна сайта. Бюджет не очень большой но и требования соответсвующие. Единственное это надо чтоб сайт был очень легким, поменьше всяких креативных картинок. Пишите свои предложения и оставляйте icq или skype в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить практическую работу для студента. Практические задания в Photoshop и Image Ready. Ознакомтесь, плиз, с заданием и после этого пишите, сможете ли его выполнить. Работа должна быть сегодня сделана не позже 7 по мск.
Указывайте точную стоимость, работы ориентировочно на 2-3 часа.
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