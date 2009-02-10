Pедизайн hitmark.ru

Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал. Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта. ПРОШУ: 1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
1. Оставить идею с лампочками, в шапке должна быть по сути такая же картинка, т.к. потом к ней будет рисоваться флешка, с практически таким же содержанием как сейчас.
2. Логотип остается (вышлю в векторе, или любом другом удобном формате)
3. Дизайн обязательно должен быть рассчитан на то, что он будет тянуться в ширину, особенно обратить внимание на шапку, т.к. там потом должна нормально вписаться флешка, растянутая на всю ширину.
4. Основные цвета: белый, голубой (цвета логотипа). Фон страницы должен быть белым.
5. Оставить все основные блоки:
- слева: гарантии, цена, качество, комфорт.
- справа: с вами работают (1 фото, немного больше чем сейчас), нас часто спрашивают, о нас пишут, наши цифры.
- в подвале расположить сертификаты 2 шт (горизонтальная полоса, где потом так же будут логотипы партнеров 2-3 шт)
- блок корпоративных новостей (3 новости)
6. В шапке на всю ширину сайта баннер высотой 20-30px.
7. Позитивные примеры: http://i-media.ru/, http://seo-creative.ru/, http://bdbd.ru
8. Дизайн максимально легкий, дабы потом при верстке не получить полумегабайтную сверстанную страницу, постараться не использовать крупных графических элементов.
9. На главной странице расположить все то же, что расположено сейчас. (касаемо контента основного)
10. Необходимо сделать дизайн внутряков: контакты, портфолио, остальные внутряки.
- контакты: должны быть нормально оформлены собственно контакты, и нормальная форма заказа, с полями как на существующей странцие контактов http://hitmark.ru/contact.php
- портфолио: (http://hitmark.ru/raskrutka_sajta_portfolio.php), сохранить всю информацию, которая имеется сейчас, только оформить ее в нормальном, читаемом виде.
- остальные внутряки: страница вида http://hitmark.ru/stoimost_optimizacii_sajta.php, http://hitmark.ru/news_generiruemyi_kontent.html, т.е. обычнее текстовые страницы. На данной странице необходимо добавить под текстом блок «Информация по теме», в которой будет 3-5 ссылок на статьи по теме.
Общий дизайн всех внутренних страниц должен быть как и у главной, надо изменить только оформление контентной части страницы.
11. Так же должен остаться блок с контактами в шапке.
12. Основное меню: Главная, О нас, портфолио, faq, контакты.
13. Авторизация (Вход в биллинг).
14. Ширина макета: 1000px.
PS: без предоплаты.
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