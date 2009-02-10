Создание гостевого листа

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок207 просмотров
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Создание главной страницы- информационного сайта.

Графика: С левой стороны красивое лицо женщины с гарнитурой с правой грузовая машина. Между ними плавный переход в неоновые полупрозрачные волокна.

15 лет назад
mnogodelkin
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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