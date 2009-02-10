ХипХоп дизайн для социал.сети, лого, блоки и тд.

Только дизайн - ПСД!

Для будущей социальной сети WebRap.Ru нужен нормальный дизайн. Нужно сделать следующее:

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1. - Личная страница. Это как профиль вконтакте - только свои поля и свои цвета. сворачивания блоков не нужно. Хотелось бы ораньжевые тона. Затем страницы форума - цвета сообщений и паспорт слева поста с аваторкой.

Нужно 2 каркаса для блоков - левый и правый, дальше сам их буду юзать. Это естественно - шапка сверху с названием блока, снизу контент. Сделать дивами.

2. - логотип. Фавиконка.

3. СРОЧНО - Картинка типо мы на реконструкции, типо 23 фев откроемся и тд..

Стиль - хип-хоп. громоздкие картинки не нужны, сделать надо классически и юзабельно.

Писать только сюда или в личку! Стандартных предложений и инфы о себе ненадо, лучше напишите пару идей.

Бюджет - 30-50 баксов;

Пример красивых лого - hip-hop.ru

g-rap.ru;

В личку конкретные вопросы!

Желатеьно лого и диз сделать одному, но можно отдельно.