Нужна вёрстка под prestashop или магазин под ключ.

Есть сайт www.info-port.net Необходимо сделать небольшой редизайн даного сайта, чтобы выглядел "почеловечнее" :). Дизайн сайта должен быть простым, но привязываться к чему то уже созданному в данной области нет желания. С другой стороны, рассмотрим вопрос сотрудничества по созданию ...