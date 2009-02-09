Нужна вёрстка под prestashop или магазин под ключ.

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок196 просмотров
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Здравствуйте, нужна вёрстка и дизайн для движка prestashop.

Либо достаточно простой но функциональный интернет-магазин под ключь (никаких особых возможностей не нужно, поэтому можно брать готовые цмс).

Интересует цена! Есть несколько заказов.

Предлагайте, пожалуста!

Prestashop
15 лет назад
Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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