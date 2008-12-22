Дизайн сайта для детского журнала

Необходимо отрисовать форму (3-4 варианта). Форму необходимо максимально приблизить к сайту. Форма не сложная. Бюджет 200 р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн для сайта детского журнала. Много рубрик, текстовых блоков.
Требования:
1. Теплый, светлый, воздушный дизайн
2. Корпоративные цвета: оранжевый, белый, светло-голубой
3. Мягкий дизайн: закругленные кнопочки.
Более подробно - при личной переписке.
В первую очередь будут рассматриваться предложения, которые содержат прямую ссылку на подобную работу в портфолио. Исполнитель будет выбран по оптимальному соотношению цена-качество.
Предложения без указания сроков, ссылки на портфолио и с завышенным бюджетом рассматриваться не будут.
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