Дизайн сайта для детского журнала

Необходимо сделать дизайн для сайта детского журнала. Много рубрик, текстовых блоков.

Требования:

1. Теплый, светлый, воздушный дизайн

2. Корпоративные цвета: оранжевый, белый, светло-голубой

3. Мягкий дизайн: закругленные кнопочки.

Более подробно - при личной переписке.

В первую очередь будут рассматриваться предложения, которые содержат прямую ссылку на подобную работу в портфолио. Исполнитель будет выбран по оптимальному соотношению цена-качество.

Предложения без указания сроков, ссылки на портфолио и с завышенным бюджетом рассматриваться не будут.