Кипр Навсегда!

День добрый! Есть сайт, http://www.cyprusforever.net нужно сделать темку для движка e-107. Средиземноморская тематика, греческий орнамент. Основное направление сайта - имиграционная и правовая информация по кипру. Внизу страницы должен отображаться рекламный блок от спонсора. Меню должно быть выпадающим.

В идеале это должно быть выпадающее меню как в этой теме, справа от карты блок материалов / рубрик сайта, внизу под картой и этим блоком новостей 3 колонки. И в самом низу, на синем фоне, вставить рекламу от спонсора.

Средиземноморская - баннер верху там где название сайта, немного шире и соответственно это должна быть картинка или коллаж морской + греческой + иммигрция или туризм тематики. Полоска меню должна гармонировать в цветовой гамме с баннером. Подкладка под даты новостей должна быть или оливковая ветвь, или амфора - на ваше усмотрение. Соответственно следует уделить внимание цветовой гамме и шрифтам. И ещё иконка сайта в адресной строке браузера точно не чёрный кубик.