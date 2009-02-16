Адаптировать дизайн под DLE

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок238 просмотров
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Необходимо адаптировать дизайн под DLE

15 лет назад
BOMJARA
Artur 
48 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое. За 2 часа сделана верстка. Отлично проделанная работа. За короткий срок качественная верстка, за приемлемую цену. Спасибо, обязательно продолжим сотрудничество в новых проектах!. И всем советую.
Все прошло успешно. Оплата во время
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