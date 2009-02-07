Дизайн для Vbulletin на основе дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Необходимо к порталу http://aionbaza.ru/ добавить форум на vbulletin в стиле портала.

Форум должен быть "шире". Форум должен быть легко читаем, он будет расчитан на большое количество пользователей, разделов и всего прочего. При этом не хотелось бы перегружать форум.

Мне нужен только шаблон, без модификаций, но желательно с кнопками.

Пожалуйста, пишите в асю 380-047-968

15 лет назад
Nik
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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