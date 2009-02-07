Дизайн для Vbulletin на основе дизайна сайта

Есть нарисованный,готовый на 90% дизайн. Есть шаблон интернет-магазина Shop-Script WebAsyst.Требуется видоизменить дизайн шаблона Shop-Script WebAsyst до вида нарисованного дизайна. Требуется также изменить порядок рассположения товаров и информации в ячейках,грубо говоря – поменять местами. Оплата после выполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо к порталу http://aionbaza.ru/ добавить форум на vbulletin в стиле портала.
Форум должен быть "шире". Форум должен быть легко читаем, он будет расчитан на большое количество пользователей, разделов и всего прочего. При этом не хотелось бы перегружать форум.
Мне нужен только шаблон, без модификаций, но желательно с кнопками.
Пожалуйста, пишите в асю 380-047-968
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