Доделать дизайн для Shop-Script WebAsyst

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Есть нарисованный,готовый на 90% дизайн. Есть шаблон интернет-магазина Shop-Script WebAsyst.Требуется видоизменить дизайн шаблона Shop-Script WebAsyst до вида нарисованного дизайна.

Требуется также изменить порядок рассположения товаров и информации в ячейках,грубо говоря – поменять местами.

Оплата после выполнения работы!

15 лет назад
ivtase
48 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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