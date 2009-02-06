Дизайн сайта! Затем его разработка.

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Всем привет. Мне нужен дизайн сайта (Логотип, шапка, оформление), связанного с акциями, скидками, дисконтами и все такое. Сайт должен быть легкий. Должен удивлять и запоминаться. Целевая аудитория сайта- все пользователи интернет. Присылайте макеты первой страницы. С победителем конкурса буду работать дальше по этому проекту, так, что мне нужен полноценный веб программист.