Дизайн сайта! Затем его разработка.

Для популярного движка магазина нужны разработчики темплейтов. дизайнер + html верстка = 1 человек. Оплата = % отчисления от продажи вашего темплейта. Внимание ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА на право собственности - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО ваш emai, Я сразу вышлю на него ...
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Всем привет. Мне нужен дизайн сайта (Логотип, шапка, оформление), связанного с акциями, скидками, дисконтами и все такое. Сайт должен быть легкий. Должен удивлять и запоминаться. Целевая аудитория сайта- все пользователи интернет. Присылайте макеты первой страницы. С победителем конкурса буду работать дальше по этому проекту, так, что мне нужен полноценный веб программист.
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