Создание теплейтов по аналогии templatemonster.com

Эмитатор SWF прелоудера на сайт с играми. Стоимость до 10$. С описанием установки на сайт. Подробности: Нужно что то похожее на прелоудер (прелоудер не пройдет, нет исходников). Полоса загрузки, которая появляется перед загрузкой игры и пропадает, как ...