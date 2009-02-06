Дизайн + верстка

Требуется сделать дизайн для сайта.

Примерный вид дизайна (слеплен на скорую руку) _____http://s48.radikal.ru/i120/0902/59/cfb106c3412c.jpg____.

Вокруг фонарного столба надо что бы летали 3 светлячка (именно двигались).

Лого ________http://i033.radikal.ru/0902/e5/36964b0e7e44.jpg_______ (*.PSD лого прикреплено для просмотра шрифтов и т.п.)

Надо что бы дизайн был похож по стилю на лого! (переходы, четкость и т.п.)

Кроме фона сайта (черный) и цвета (золотистый) золотистой полосы остальные цвета надо подобрать!

Сделать верстку под Joomla.

Цены и сроки называйте.