Дизайн + верстка

Есть уже готовый сайт. Необходимо обновить его внешний вид. Предложения и портфолио шлите в icq, там же сообщу подробности работы. Оплата WM перс аттестат или встреча в Москве. Цены желательно в рублях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн для сайта.
Примерный вид дизайна (слеплен на скорую руку) _____http://s48.radikal.ru/i120/0902/59/cfb106c3412c.jpg____.
Вокруг фонарного столба надо что бы летали 3 светлячка (именно двигались).
Лого ________http://i033.radikal.ru/0902/e5/36964b0e7e44.jpg_______ (*.PSD лого прикреплено для просмотра шрифтов и т.п.)
Надо что бы дизайн был похож по стилю на лого! (переходы, четкость и т.п.)
Кроме фона сайта (черный) и цвета (золотистый) золотистой полосы остальные цвета надо подобрать!
Сделать верстку под Joomla.
Цены и сроки называйте.
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