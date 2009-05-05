Дизайн для IPB

Здравствуйте, Нужен дизайн сайта (главная + 3 внутренние стр). Не дороже 5000 руб. Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация: Примеры работ? Цена и время на реализацию? Страна, город проживания? Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ! Skype? Все это присылайте на [email protected] С ЗАГОЛОВКОМ: "Дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для форума IPB.
Тематика форума - азартные игры, конкретно покер.
Форум уже функционально настроен, остался дизайн.
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