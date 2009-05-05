Дизайн для IPB

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок354 просмотра
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Нужен дизайн для форума IPB.

Тематика форума - азартные игры, конкретно покер.

Форум уже функционально настроен, остался дизайн.

www.homeofpoker.ru

15 лет назад
arturpkr
Arturik 
35 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
polunochnik
Денис 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
45 отзывов(-3)
15 лет назад
$50
3 дня
Человек пропал куда-то, кто-то в курсе что с ним?
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