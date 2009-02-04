Требуется создать дизайн для сайта компании, занимающейся прозводством деревообрабатывающего оборудования (станки, столы для покраски и т.п.). Логотип есть, но его нужно немного обработать для размещения на сайте. Структура сайта: Продукция Категории продукции Продукты О компании Прайс лист (обычная табличка) Новости Партнеры Публикации (Статьи) Контакты
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Нужно разработать дизайн для одностраничной флеш-галереи, грамотно вписав его в дизайн сайта, создать 3 анимированые пиктограмы для вложеных разделов.
Урл сайта, примерный макет галереи по запросу.
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