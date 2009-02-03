Дизайн для сайта SCD

Необходим редизайн и поисковая оптимизация сайта,возможно новый копирайт. http://www.dilis.ru Нужен "резиновый" дизайн Логотип: есть (исходника не осталось). Фирменный стиль: нет. Слоган: нет Пожелания: Оригинальность, а не шаблонность, вверху flash-шапочка, логотип, по цветам пристрастий нет (на усмотрение дизайнера) , каждая страница сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для сайта www.svetofor-display.ru
Выбираем исполнителя для будущих проектов, основное сейчас — концепция дизайна.
Требуется решить следующие задачи: сделать современный и интересный сайт, которые будет вызывать интерес у потенциальных клиентов для обращения.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, представляйте свои концепты - идеи (без технического дизайна), будет выбран наиболее интересный и отвечающий всем требованиям дизайн. Использование шаблонов ( templates ) строго запрещено, только оригинальные и ручные работы.
Победитель получит всю сумму + будет добавлен в список постоянных исполнителей по дизайну (с предоплатой и другими бонусами).
Обязательно посмотрите существующий сайт, чтобы понять и вникнуть в суть деятельности. Во вложении так же бриф, его необходимо придерживаться. Не торопитесь, лучше прислать один вариант, но он попадет в точку :)
Жду ваших предложений!
UPD: идеи для вдохновления и образцы работ, которые будут интересны. http://ins5.ru/date.php (если кандидат попадет в точки с концепцией, то возможно увеличение бюджета на технический дизайн)
UPD2 (10.02.2009): всё еще ждем ваших вариантов!
UPD3 (24.02.2009): я не пропал, предложенные варианты будут рассмотрены, комментарии будут чуть позже. если коротко по предварительным итогам — не выполнено главное условие во всех работах (кроме одной) — нужно было показать ИДЕЮ, а не готовый дизайн.
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