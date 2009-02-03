Дизайн для сайта SCD

# 1 — $

Требуется разработать дизайн для сайта www.svetofor-display.ru

Выбираем исполнителя для будущих проектов, основное сейчас — концепция дизайна.

Требуется решить следующие задачи: сделать современный и интересный сайт, которые будет вызывать интерес у потенциальных клиентов для обращения.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, представляйте свои концепты - идеи (без технического дизайна), будет выбран наиболее интересный и отвечающий всем требованиям дизайн. Использование шаблонов ( templates ) строго запрещено, только оригинальные и ручные работы.

Победитель получит всю сумму + будет добавлен в список постоянных исполнителей по дизайну (с предоплатой и другими бонусами).

Обязательно посмотрите существующий сайт, чтобы понять и вникнуть в суть деятельности. Во вложении так же бриф, его необходимо придерживаться. Не торопитесь, лучше прислать один вариант, но он попадет в точку :)

Жду ваших предложений!

UPD: идеи для вдохновления и образцы работ, которые будут интересны. http://ins5.ru/date.php (если кандидат попадет в точки с концепцией, то возможно увеличение бюджета на технический дизайн)

UPD2 (10.02.2009): всё еще ждем ваших вариантов!

UPD3 (24.02.2009): я не пропал, предложенные варианты будут рассмотрены, комментарии будут чуть позже. если коротко по предварительным итогам — не выполнено главное условие во всех работах (кроме одной) — нужно было показать ИДЕЮ, а не готовый дизайн.