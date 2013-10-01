Дизайн для On-line игры

$200
Дизайн сайтовЗавершен52 заявки470 просмотров
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Дизайн для On-line игры. яркий. стилистика космоса!

15 лет назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отличный и качественный исполнитель!
Спасибо Илье за интересный и сложный проект. Оплата и предоплата, а так же дополнительные бонусы - все четко и в срок!
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