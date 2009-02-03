Скин для DNN

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок139 просмотров
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Разработать дизайн странички и оформить его в виде скина DNN.

В аттаче логотип, который должен присутствавать в шапке, и соответственно должен вписываться в общий дизайн.

15 лет назад
sn0
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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