Нужен качественный креативный дизайн на DLE.

$400
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок330 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн+вёрстка уникального дизайна под движок DLE.

От вас:

-Опыт,

-Портфолио,

-Ваша цена.

Просьба в icq не писать, пишите ваши предложения в тендере.

Бюджет 400$

15 лет назад
d3rew
40 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
DashaFF
Дарья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$100
3 дня
Дарья выполнила заказ отлично, учла абсолютно все наши пожелания и предложила свой взгляд на дизайн, который оказался лучше чем наш:-).Рекомендую всем как отличного дизайнера и приятного в общении человека. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Однозначно 10 БАЛЛОВ!!!!!!
Идеальный работодатель! Точно и ясно изложил сущность заказа, по окончанию работы оплатил мгновенно. К тому же очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!