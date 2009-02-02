Дизайн для сайта автогонок

Внедрение готового HTML-дизайна в движок HYIP Manager Pro.
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Сайт будет заниматься организацией игр на деньги в нидфоспид
нужно чтоб были блоки - рейтинг, последние пари, учасники, ставки
красивые машины. но нужно чтоб это было недорого ( до 50-80 у.е. ) и чтоб было типа красиво
название сайта будет либо : пари, геймпари или что-то в этом роде
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