Дизайн и фирменный стиль интернет-магазина

Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru Требования: Легкий дизайн (минимум графического мусора). Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином. Расположение элементов можно изменять. Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.
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Добрый день. Я собираюсь создать веб проект интернет магазина. Проект первый и надо придумать все заново, фирменный стиль, дизайн, конструкцию сайта итд.. нужен опытный дизайнер с хорошей фантазией. Новичкам в моем проекте делать нечего, нужен профессиональный дизайнер. Оплата за все(дизайн+конструкция+фирменный стиль+логотип) составляет 600$. Пишите в аську 438153920
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