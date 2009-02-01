Редизайн сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок1392 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru

Требования:

Легкий дизайн (минимум графического мусора).

Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином.

Расположение элементов можно изменять.

Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
15 лет назад
cherkasov
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн под WordPress

    Нужен дизайн темы под WordPress. Направление: био топливо, био инергетика, нетрадиционные виды энергии и топлива. Легко читаемый, легкий. Цвета светло зеленый , светло оранжевый, голубой. лого есть, цвета в нем можно поменять если надо.

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать дизайн и натянуть на CMS

    Здравствуйте. Интересует создание дизайна и натяжка на CMS!!! Про сайт: Элементы фирменного стиля компании • Цвета - основа : зелёный, оттенки зелёного Логотип имеется! Стилевые решения • Обязательно серьезный, строгий деловой стиль подачи информации Сайты, которые производят благоприятное впечатление: http://rosagroleasing.ru/ Требуется профессиональое ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рестайлинг сайта на флеш

    $500

    Необходимо: сделать рестайлинг сайта www.foto-svadeb.ru с использованием flash+html. Из того, что имеется сейчас, нужно оставить лого - все остальное необходимо переделать в стильный, современный сайт. Немного поменяется меню, структура сайта - но несильно (какие-то разделы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад