Дизайн сайта - инвестиционного проекта

Итак для нового проекта нуждно придумать дизайн ( главная и внутренняя страница ). Суть проекта: Сайт посвященный смс боксам для мобильных телефонов, то есть так сказать сайт рекалмирующий смс боксы вот эти: http://telefon.com.ua/sms_fun/ будет 4 программы ...