Доработать почти готовый шаблон

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть статичный шаблон (уже в html). Нужно довести до ума, (крайний срок 1.02.09 14:00).

1) Прописать слои (div) для правильного отображения на различных мониторах.

2) Добавить скрипт галерея, любой удобный для просмотра фото (желательно без работы с БД, что бы фото брал из папки).

Оценку сделано/не сделано ставлю я. Оплата после проделанной работы 2.02.09, желательно яндекс деньгами.

Предлагайте вашу стоимость.

Вообще, нужен дизайнер для выполнения периодических заказов с нуля, пока что не очень частых (пол возраст образование значения не имею). То, как и в чем вы работаете мне не важно, но должны делать быстро и качественно, а также уметь определять сроки выполнения своей работы и стоимость. Сложное программирование я беру на себя, от вас дизайн и мелочи типа js (уметь прикрутить скрипт). На будущее, хотелось бы найти коллегу (дизайнера), который был бы заинтересован в создании вэб студии.

Обращаться только в личку или еще лучше в ICQ 3-666-58-156.

При условии, что у вас есть хоть какие-то работы. Если вы из тех кто «все могу и все умею, но ничего нет, и ничего еще не делал» - просьба не беспокоить.

Шаблон вышлю после просмотра ваших работ и беседы on-line.

15 лет назад
webdraw
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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