Необходимо создать дизайн

Дизайн сайтовЗавершен92 заявки791 просмотр
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Нужен криативный дизайнер для создания дизайна для сайта.

От Вас цена и сроки.

Более подробное тз дам исполнителю.

В приват не писать, игнорирую.

15 лет назад
newsportal
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Hishnik
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Работать с Игорем просто одно удовольствие. Креативно подошол к заданию. Внимательно изучил все тонкости, которые описаны были в тз. Выполнил все четко! Всегда на связи, правки, котоые просил внести, Игорь без особых проблем устранаял. Вобщем очень хороший и талантливый дизайнер. Если хотите не стандартный дизайн сайта и качественная реализация его, обращайтесь к Игорю, не пожалеете. Буду у него заказывать еще.
Сотрудничество было успешным! Спасибо)
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