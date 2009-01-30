Требуется дизайн сайта. Бриф в приложении.

$150
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок535 просмотров
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#1$

Требуется дизайн сайта (главной и шаблон внутренней). ТЗ в приложении.

Уважаемые дизайнеры! Прошу Вас внимательно ознакомится с ТЗ: в нем Вы найдете примеры сайтов, которые нравятся. Это, в основном, "буржуйские" сайты, т.к. они более взвешенно подходят к соотношению" полезность информации-юзабилити-дизайн". Не предлагайте дизайн в стиле лакокрасочного постсовесткого модернизма-клиенту важен не только дизайн. Нужен легкий, качественный, стильный дизайн, не перегруженный цветами и рисунками, позволяющий клиенту удобно пользоваться сайтом и наслаждаться его дизайном.

Заранее благодарю Вас за понимание!

Дизайн сайта
15 лет назад
viendo
Олег 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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