Доработка сайта

Необходим шаблон для игрового flash сайта. Необходимые условия: 1 Уникальность. 2 Скрипты, выделяющие самых активных участников. 3 Скрипт, если такой есть, позволяющий подсчитать самых активных участников, скачавших файлы с файлообменников. 4 Нужны топы игр с сайта : новое и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется додумать/доделать оформление и содержание текстов на сайте.
Тема сайта — продвижение системы предоставляющей доступ к школьной информации (оценки, домашние задания объявления и т.д.) через web для родителей и учеников.
Для примера того, о какой работе идёт речь привожу скрин с главной страницы. На мой взгляд сейчас текст оформлен неудовлетворительно. Нужно сделать так, что бы оформление+содержание выполняло свою задачу и радовало глаз.
Подробную информацию о том на что должны делаться акценты — напишу в личку заинтересованным.
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