Доработка сайта

Требуется додумать/доделать оформление и содержание текстов на сайте.

Тема сайта — продвижение системы предоставляющей доступ к школьной информации (оценки, домашние задания объявления и т.д.) через web для родителей и учеников.

Для примера того, о какой работе идёт речь привожу скрин с главной страницы. На мой взгляд сейчас текст оформлен неудовлетворительно. Нужно сделать так, что бы оформление+содержание выполняло свою задачу и радовало глаз.

Подробную информацию о том на что должны делаться акценты — напишу в личку заинтересованным.