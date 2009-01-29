Корректировка шаблона WordPress

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Имеется рабочий шаблон сайта под WordPress. Проблема - шаблон узкий, фиксированный.

Задача - изменить шаблон, сделав его "резиновым", растягивающимся по ширине окна.

Дополнительно - интегрировать второй сайдбар, выделить лого сайта (шапку) в один элемент.

Сайт - www.Ruante.ru

WordPress
15 лет назад
Ruante
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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