Разработка дизайна интернет-магазина

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок556 просмотров
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Необходимо отрисовать дизайн интернет-магазину занимающийся продажей раций (радиостанций)

Без портфолио, не стучать

ПМ не забивать

15 лет назад
legys
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
casper_07
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$70
3 дня
Весьма ответственный и терпеливый молодой человек
Хорошая постановка задача = быстрое решение. Очень было приятно работать. Оплата вовремя, приятен в общении. Рекомендую!
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