Рестайлинг сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт51 заявка474 просмотра
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Сайт www.ol-ma.ru. Система управления сайта - Joomla. Необходимо сделать: разработка структуры представления информации на сайте, более удобная навигация, перевёрстка 2-х шаблонов (главная страница и внутренняя), калькулятор, сервис "Заказ проекта", разработка схемы проезда.

15 лет назад
Galchenysh
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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