Рестайлинг сайта

Необходим простенький дизайн. С вёрсткой в простой html. + контактная форма заказа с отсылкой заказов на мыло (если не сложно, то можно по СМС) Шапка. слева - логотип. он дан в формате Corel Draw. привести его в нормальный вид, сохранив ...