Дизайн шапки сайта на тему заработка в инете

Дизайн должен состоять из 4 частей и вписыватся в таблицу из 4 ячеек: левая и правая по 150 пикс., вторая слева "резиновая", вторая справа может варьрироватья. Высота 130 пикс. С преобладанием зеленых и желтых тонов. В нижней части плавно переходить в темно-зеленый цвет (но не очень темный), так как ниже будет горизонтальное меню соответствующего цвета.

Левая часть будет флэш-анимацией, иллюстрирующей денежный поток из инета к пользователю. Предлагаемый вариант: компьютер на фоне вертящегося глобуса, из компьютера вылетают монеты и купюры вправо и немного вперед к пользователю. Без мелькания. не перенасыщать движением.

С правой стороны: ячейка резервируется для текстового логотипа и будет с темно-желтым фоном, дающим возможность менять ширину ячейки (то есть без ухудшения эстетики при изменении ее пропорций или удаления ее части в длину, например с правой стороны она будет однотонная). Вторая с правой стороны: фото представительного бизнесмена за лептопом, смотрящего на пользователя и немного повернутого влево. Вторая слева с растяжимым фоном, представляющим собой абстракцию с использованием изображения сети, клавиатуры, денег и т.п., органично переходящим в соседние части. Необходимо вкрапить серебристые цвета. Например, вверху серебряную кайму. На желтом фоне для логотипа изобразить сереьряную монету с левой стороны так чтобы она закрыла верхний угол и чуть выступала за пределы фона.

Сайт, для которого предназначена шапка: http://xn----miceskz.net/

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